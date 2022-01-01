Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Миром правит толстый мальчик Миром правит толстый мальчик
Киноафиша Фильмы Миром правит толстый мальчик Кадры из фильма «Миром правит толстый мальчик»
Fat Kid Rules the World Миром правит толстый мальчик 2012 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Миром правит толстый мальчик»

Вся информация о фильме
Миром правит толстый мальчик (2012) - фото 1 Миром правит толстый мальчик (2012) - фото 2 Миром правит толстый мальчик (2012) - фото 3
Миром правит толстый мальчик (2012) - фото 4 Миром правит толстый мальчик (2012) - фото 5
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
Грозный папа
Грозный папа
2021, Россия, комедия
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Чрезвычайная ситуация
Чрезвычайная ситуация
2021, Корея, боевик, драма, триллер
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Приложение киноафиши