Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Программа фильмов авангардиста Йонаса Мекаса

Программа фильмов авангардиста Йонаса Мекаса

, 2012
18+

О фильме

Йонас Мекас – один из корифеев независимого и авангардного кино. Он посвятил свою жизнь и работу развитию независимого кино как жанра искусства. В качестве кинорежиссера, критика, режиссера монтажа, кинопрокатчика, архивариуса и поэта, Мекас внёс непосильный вклад в создание современного авангардного и независимого кинодвижения, которое он продолжает развивать до сих пор.

Программа:

Воспоминания о поездке в Литву (1972, Reminiscences of a Jorney to Lithuania, 82 мин.)

Бриг (1964, The Brig, 65 мин.)

По эту сторону рая (1999, This Side of Paradise, 35 мин.)

Зефиро торна или Сцены из жизни Джорджа Мачюнаса (1992, Zefiro Torna or Scenes from the Life of George Maciunas, 34 мин.)

Сцены из жизни Энди Уорхола (1963-1990, Scenes from the Life of Andy Warhol, 37 мин.)

С днём рождения, Джон (1995, Happy Birthday of John, 18 мин.)

Режиссер Йонаса Мекаса
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать
Раз в неделю щедро солю всю ванную комнату: напрочь забыла об одной надоедливой проблеме
«Полчища насекомых»: сезон комаров в России открыт – узнали у травника Юровского, как спастись от кровососов без дорогущей «химии»
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«Первый отдел», конечно, хорош, но №1 у зрителей – другой детектив: вот кто обогнал Шибрагиных в топ-5 сериалов НТВ
«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем
«Танцуют все», а тест проходят только внимательные: вспомните 7 фильмов СССР по кадру с танцем
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше