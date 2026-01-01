Йонас Мекас – один из корифеев независимого и авангардного кино. Он посвятил свою жизнь и работу развитию независимого кино как жанра искусства. В качестве кинорежиссера, критика, режиссера монтажа, кинопрокатчика, архивариуса и поэта, Мекас внёс непосильный вклад в создание современного авангардного и независимого кинодвижения, которое он продолжает развивать до сих пор.
Программа:
Воспоминания о поездке в Литву (1972, Reminiscences of a Jorney to Lithuania, 82 мин.)
Бриг (1964, The Brig, 65 мин.)
По эту сторону рая (1999, This Side of Paradise, 35 мин.)
Зефиро торна или Сцены из жизни Джорджа Мачюнаса (1992, Zefiro Torna or Scenes from the Life of George Maciunas, 34 мин.)
Сцены из жизни Энди Уорхола (1963-1990, Scenes from the Life of Andy Warhol, 37 мин.)
С днём рождения, Джон (1995, Happy Birthday of John, 18 мин.)