Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крошка Молли Крошка Молли
Киноафиша Фильмы Крошка Молли
Lovely Molly

Крошка Молли, 2011

2011 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молодожены Молли и Тим переезжают в загородный дом ее умерших родителей, где девушка провела свое детство. Вылечившаяся от наркозависимости, Молли очень зависит от мужа, и вскоре после его отъезда она начинает видеть и слышать вещи, которые не может объяснить. Ее сестра Ханна беспокоится о Молли, как и ее пастор, и даже босс героини замечает, что что-то не так. Вскоре становится понятно, что Молли одержима образом своего отца, погибшего вместе с ее матерью при неизвестных обстоятельствах. Возвращение Тима уже не может ничего исправить, и тот, напуганный поведением жены, начинает отношения с их соседкой. Это становится для Молли последней каплей, и она начинает поочередно мстить всем своим обидчикам… 

  • Дети режиссера фильма Эдуардо Санчеса, его сын Лукас и дочь Бьянка, появляются в эпизодических эпизодах свадебных съемок, показанных в начале фильма.
  • Первоначальное название фильма было «Одержимость». Нынешний заголовок был придуман после того, как создатели узнали о традиционной ирландской народной песне «Крошка Молли», которая звучит в фильме, в процессе пост-обработки.
  • Изначально фильм планировалось снимать в гораздо более грубом документальном стиле “найденной пленки”, но режиссеру пришлось отказаться от этой идеи. 

После свадьбы Молли Рейнольдс возвращается в свой давно заброшенный фамильный дом, где страшные воспоминания о кошмарах детства начинают просачиваться в ее новую жизнь. Вскоре она начинает погружаться в пучину зла, размывающего границы между психозом и одержимостью демонами…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 5 июля 2012
Премьера в мире 14 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Эдуардо Санчес
В ролях
Гретчен Лодж
Джонни Льюис
Джонни Льюис
Александра Холден
Тони Эллис
Кен Арнольд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Существует
Существует (2014)
5.214286
З/Л/О/2
З/Л/О/2 (2013)
5.923077
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
7
Слендер
Слендер (2015)
5.5
Один пропущенный звонок
Один пропущенный звонок (2008)
6.2
Тупик
Тупик (2003)
6.6
Постер фильма Крошка Молли 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Крошка Молли смотреть онлайн

Крошка Молли

Похожие фильмы онлайн

З/Л/О/2
 
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
 
Слендер
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Кино - фуфло. Особенно поразило это древовидное существо в конце. Смотрела на перемотке, т.к. скучный и тусклый, не зацепил. Наверное от этого в… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши