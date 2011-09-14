Крошка Молли, 2011

Молодожены Молли и Тим переезжают в загородный дом ее умерших родителей, где девушка провела свое детство. Вылечившаяся от наркозависимости, Молли очень зависит от мужа, и вскоре после его отъезда она начинает видеть и слышать вещи, которые не может объяснить. Ее сестра Ханна беспокоится о Молли, как и ее пастор, и даже босс героини замечает, что что-то не так. Вскоре становится понятно, что Молли одержима образом своего отца, погибшего вместе с ее матерью при неизвестных обстоятельствах. Возвращение Тима уже не может ничего исправить, и тот, напуганный поведением жены, начинает отношения с их соседкой. Это становится для Молли последней каплей, и она начинает поочередно мстить всем своим обидчикам…