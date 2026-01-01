Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Холден
Alexandra Holden
Александра Холден
Александра Холден
Alexandra Holden
Дата рождения
30 апреля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Особый парень: Тупой супергерой
(2006)
6.5
Тупик
(2003)
6.3
Цыпочка
(2002)
Фильмография Александра Холден
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Сказка
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2015
2013
2011
2006
2004
2003
2002
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
5.1
Слендер
Always Watching: A Marble Hornets Story
ужасы
2015, США
Смотреть трейлер
6.3
За кадром…
In a World...
комедия
2013, США
6
Крошка Молли
Lovely Molly
ужасы, триллер
2011, США
Смотреть трейлер
6.8
Особый парень: Тупой супергерой
Special
комедия, драма, фантастика
2006, США
3.9
Теория соблазна
Window Theory
драма, комедия, мелодрама
2004, Канада
6.5
Тупик
Dead End
детектив, триллер, ужасы
2003, Франция
6.3
Цыпочка
The Hot Chick
комедия, сказка
2002, США
Рецензия
