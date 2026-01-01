Оповещения от Киноафиши
Александра Холден Alexandra Holden
Киноафиша Персоны Александра Холден

Александра Холден

Alexandra Holden

Дата рождения
30 апреля 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Особый парень: Тупой супергерой 6.8
Особый парень: Тупой супергерой (2006)
Тупик 6.5
Тупик (2003)
Цыпочка 6.3
Цыпочка (2002)

Фильмография Александра Холден

Жанр
Год
Слендер 5.1
Слендер Always Watching: A Marble Hornets Story
ужасы 2015, США
Смотреть трейлер
За кадром… 6.3
За кадром… In a World...
комедия 2013, США
Крошка Молли 6
Крошка Молли Lovely Molly
ужасы, триллер 2011, США
Смотреть трейлер
Особый парень: Тупой супергерой 6.8
Особый парень: Тупой супергерой Special
комедия, драма, фантастика 2006, США
Теория соблазна 3.9
Теория соблазна Window Theory
драма, комедия, мелодрама 2004, Канада
Тупик 6.5
Тупик Dead End
детектив, триллер, ужасы 2003, Франция
Цыпочка 6.3
Цыпочка The Hot Chick
комедия, сказка 2002, США
Рецензия
