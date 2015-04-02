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Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
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Москва 2017
Отзывы о фильме «Москва 2017»
Branded
Москва 2017
2012 / США
Трейлер
4.2
Оцените
43
голоса
Рейтинг IMDb: 4.6
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
фигня какая-то, судя по трейлеру
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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patish
2 апреля 2015, 12:51
даже у американцев про Россию снимать не получается❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
А может мы чего-то не поняли?) Может это супер-trash-movie?))) Дома точно посмотрю, хотя бы на перемотке ;-ь...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Только сейчас заметила, что на обложке парень с топором стоит... Прям как Линкольн))).
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Xotinez
2 апреля 2015, 12:51
Сижу смотрю((( лажа полная, не тратьте время.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ну че, бред совсем??? Пробки переждать пойдет?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Дулерайн ))) может это кино-шутка такая? Правительственный эксперимент?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
какая ж прелесть!!
это кино настолько убогонькое, кривое, наивное и нелепое, что не вызывает ничего, кроме ярчайшего умиления! сплошной позитив! ))
p.s. а ведь перегни еще немного - какая комедия могла бы получиться...!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
АД АД АД !!! =))) Люди реально 100 рублей даже не тратьте , лучше на телефон их положите. Фильм бред полнейший , спц эфекты как с телефона Nokia =))))
как написал выше человек , такие фильмы реально по ТВ3 по вечерам крутят
0/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Эдуард197
2 апреля 2015, 12:51
Фильм полная хрень,скучный,весь фильм идет одна реклама разных компаний,компьютерная графика на 3 с большим минусом, ну в общем наши еше не научились снимать фантастику!!! Советую посмотреть лучше в интернете. Сам фильм тоже на три с минусом!!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение benny от 08/09/2012 - 16:22:51
мда... Прям сбил на взлете.
А Фрог Булгакова со Стругацкими упоминал. Я уж подумала: вдруг чудо, в самом деле...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ТимШар
2 апреля 2015, 12:51
Обрадовало название думал на москву в будущем пойду смотреть обломался сразу... Автор типа философ офигенный дает объяснение кризиса потребительского общества в итоге садится в галошу т к его кино тот же самый продукт потребления не отрезвляет зрителя а гонит с середины сеанса... Нафига снимать о стране менталитет которой не знаешь и толком не жил в ней короче полная неправдоподобная дешевая ерунда... А сколько денег втюхали...
2 апреля 2015, 12:51
0
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ТимШар
2 апреля 2015, 12:51
Ахаха, Дулерайн пусть будет совком, а кто же Брэдшоу? Тухлый провинциал из зажопинска обозлившийся на постиндустриальный мир снял революционное кино в стиле вендетты, 1984... Скорее ребята типичные тупые пиндосы смотрящие свысока поучающие обыгрывающие распространенную в странах третьего мира тему антиглобализма.
Хари у актеров просто не сфокусированы. Работали быстро, сезона хватило снять то что русские не взялись бы делать за большие сроки. Критики порвут в клочья.
Ответ на сообщение peacefrog от 14/09/2012 - 03:02:40
2 апреля 2015, 12:51
0
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МИТЯЙRA
2 апреля 2015, 12:51
Люди! Не тратье время полная херня!!! Посмотрел чуть сам дибилом не стал!
2 апреля 2015, 12:51
0
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ТимШар
2 апреля 2015, 12:51
С позволения, отнесусь, без тени глумления, к сему продукту как к недоразумению). Такое можно делать как сатиру и не расчитывать на серьезное отношение зрителя))).
2 апреля 2015, 12:51
0
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ТимШар
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Jeremiah от 19/09/2012 - 10:15:53
Не стоит выеживаться нюхом, покуда не подвел однажды)
Бывает случайно залететь в к/т на первый попавшийся сеанс, не щадя денег за предстоящее развлечение... свалить с середины, прихватив с собой особое мнение, от нежелания сидеть, смотреть невыносимое г..., но не жалеть потраченного времени, а топать после до дома и громко ржать над очередной безумно дорогой тупостью...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Natta1313
2 апреля 2015, 12:51
Мне очень интересно что именно курил автор сценария, потому что подобное кино на светлую голову написать не возможно!!!!
В описании сказано триллер- фантастика... конечно понимаю что зарубленная корова это печально, но при слове триллер ожидаешь увидеть немного другое✊
в общем если интересно увидеть то, что видят под действием LSD -- Вам на этот фильм✊
2 апреля 2015, 12:51
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это кино настолько убогонькое, кривое, наивное и нелепое, что не вызывает ничего, кроме ярчайшего умиления! сплошной позитив! ))
p.s. а ведь перегни еще немного - какая комедия могла бы получиться...!
как написал выше человек , такие фильмы реально по ТВ3 по вечерам крутят
0/10
мда... Прям сбил на взлете.
А Фрог Булгакова со Стругацкими упоминал. Я уж подумала: вдруг чудо, в самом деле...
Хари у актеров просто не сфокусированы. Работали быстро, сезона хватило снять то что русские не взялись бы делать за большие сроки. Критики порвут в клочья.
Ответ на сообщение peacefrog от 14/09/2012 - 03:02:40
Не стоит выеживаться нюхом, покуда не подвел однажды)
Бывает случайно залететь в к/т на первый попавшийся сеанс, не щадя денег за предстоящее развлечение... свалить с середины, прихватив с собой особое мнение, от нежелания сидеть, смотреть невыносимое г..., но не жалеть потраченного времени, а топать после до дома и громко ржать над очередной безумно дорогой тупостью...
В описании сказано триллер- фантастика... конечно понимаю что зарубленная корова это печально, но при слове триллер ожидаешь увидеть немного другое✊
в общем если интересно увидеть то, что видят под действием LSD -- Вам на этот фильм✊
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