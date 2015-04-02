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Проклятый камень Проклятый камень
Киноафиша Фильмы Проклятый камень Отзывы о фильме «Проклятый камень»
Greystone Park Проклятый камень 2012 / США
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Отзывы о фильме «Проклятый камень»

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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
интересно, на сколько баллов потянет этот фильм....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
А его вообще где-нить показывали? Как-то пропустила.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (neverending13, 07/11/2012 - 15:49:46):пропустила



Не стоит жалеть. Сынуля Оливера Стоуна посетил заброшенную психушку, видно, испугался там чего-то, может ботинки испачкал.

В итоге кино (на папины деньги, скорее всего).

Папа в начале произносит монолог, задушевно так.

По мне, так не всегда хорошо, если призраки демонстируются наглядно. Тем более, в "документалке".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Даже не ожидала, что получится такое фуфло(. Приколькули только призраки, мелькавшие при вспышке фотоаппарата. В остальном - на 4 балла. Что-то похожее недавно смотрела... типа... "искатели могил" или что-то вроде того. Тоже в психушку забрались и не могли выйти потом оттуда. Так вот тот фильмец на порядок интересней был, хоть и не фонтан. Ужасы, в последнее время, разочаровывают. Ни начала, ни конца, только идея, которая раскручена не так как хотелось бы. И желание смотреть фильм на перемотке неустанно преследует...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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