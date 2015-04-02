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Проклятый камень
Отзывы о фильме «Проклятый камень»
Greystone Park
Проклятый камень
2012 / США
Трейлер
4.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 3.2
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
интересно, на сколько баллов потянет этот фильм....
2 апреля 2015, 12:51
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
А его вообще где-нить показывали? Как-то пропустила.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (neverending13, 07/11/2012 - 15:49:46):
пропустила
Не стоит жалеть. Сынуля Оливера Стоуна посетил заброшенную психушку, видно, испугался там чего-то, может ботинки испачкал.
В итоге кино (на папины деньги, скорее всего).
Папа в начале произносит монолог, задушевно так.
По мне, так не всегда хорошо, если призраки демонстируются наглядно. Тем более, в "документалке".
2 апреля 2015, 12:51
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Даже не ожидала, что получится такое фуфло(. Приколькули только призраки, мелькавшие при вспышке фотоаппарата. В остальном - на 4 балла. Что-то похожее недавно смотрела... типа... "искатели могил" или что-то вроде того. Тоже в психушку забрались и не могли выйти потом оттуда. Так вот тот фильмец на порядок интересней был, хоть и не фонтан. Ужасы, в последнее время, разочаровывают. Ни начала, ни конца, только идея, которая раскручена не так как хотелось бы. И желание смотреть фильм на перемотке неустанно преследует...
2 апреля 2015, 12:51
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Не стоит жалеть. Сынуля Оливера Стоуна посетил заброшенную психушку, видно, испугался там чего-то, может ботинки испачкал.
В итоге кино (на папины деньги, скорее всего).
Папа в начале произносит монолог, задушевно так.
По мне, так не всегда хорошо, если призраки демонстируются наглядно. Тем более, в "документалке".
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