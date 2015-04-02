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Les infidèles / Players Право на "лево" 2012 / Франция
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Право на "лево"»

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Наша рецензия

Российские прокатчики с каждым разом исхитряются подбирать всё более и более немыслимые заглавия для «оттудашних» фильмов с очень простыми названиями. То, что по-русски передано как «Право на "лево"», во французском оригинале звучит максимально обыденно и лаконично: Les infidèles, что означает просто-напросто «Изменщики». С точно таким же – и даже, пожалуй, еще бóльшим – успехом можно было прокатывать фильм, назвав его…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Феерично, смешно. И как-то даже шокирующе обнаженно. В смысле, и тема сисек раскрыта по самое не балуйся, и душевная обнаженка героев тоже прилагается.

Дюжарден очень хорош, Кане тоже, в общем, не отстает.

Особо полезен фильм будет ожидающим принца носительницам розовых очков. Но осторожно, осколками можно порезаться.



"Стыд" МакКуина мне понравился, но французы, по-моему, в этой теме его уделали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
salem 2 апреля 2015, 12:51
Ну тааак себе... примитивно просто, избитые и сотни раз уже показанные сюжеты, комедией я бы не назвал, скорее трагикомедия. педерастия представлена как решение всех проблем и дешевных мук.

5 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Марти 2 апреля 2015, 12:51
Дюжарден как актер супер! А вот сценарий странный . 5/10

Можно не смотреть .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
тизер не впечатлил ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (salem, 22/04/2012 - 11:41:26):

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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