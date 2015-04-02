Наша рецензия

Российские прокатчики с каждым разом исхитряются подбирать всё более и более немыслимые заглавия для «оттудашних» фильмов с очень простыми названиями. То, что по-русски передано как «Право на "лево"», во французском оригинале звучит максимально обыденно и лаконично: Les infidèles, что означает просто-напросто «Изменщики». С точно таким же – и даже, пожалуй, еще бóльшим – успехом можно было прокатывать фильм, назвав его…