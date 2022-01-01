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Киноафиша Фильмы Слежка Слежка, 1987: актеры и роли
Stakeout Слежка 1987 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Слежка, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Эмилио Эстевес Emilio Estevez Мэдлин Стоу Эйдан Куинн Эйдан Куинн Aidan Quinn Дэн Лория Дэн Лория Dan Lauria Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Иэн Трейси Иэн Трейси Ian Tracey
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