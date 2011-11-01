Билет в один конец, 2012

У героини фильма Ивы погибает дочь. Её сбивает машина. На похоронах Славик, друг Ивы предлагает ей увидеть дочь. Это возможно при помощи некой машины, которую изобрёл Никола Тесла — внук знаменитого Теслы. Машина может замкнуть временные кольца и тогда «ушедший» и тот, кто за ним пришёл, могут оказаться точно в том месте, где умер человек, и остановить смерть. Но у машины есть побочный эффект. Пребывая в магнитном поле, сгенерированным установкой, человек стремительно стареет. Одна минута пребывания в поле приравнивается к одному году жизни. Ива подписывает согласие на участие в «погружении»…