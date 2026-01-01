Меню
Киноафиша Фильмы Сказки Беатрикс Поттер Награды и номинации фильма Сказки Беатрикс Поттер

Награды и номинации фильма Сказки Беатрикс Поттер 1971

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Best Art Direction
Номинант
