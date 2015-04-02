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Трое одноклассников, коих принято называть емким словом "лузеры", решают прославиться на всю округу и закатить грандиозную вечеринку с алкоголем, убойными танцами и, конечно же, прекрасными девушками. Отсутствие родителей, огромный дом и большой бассейн - что еще нужно для классной тусовки? Как выяснилось позже - голова на плечах, так как удержать веселье в рамках приличия друзьям явно не удалось. Выбирая для дебюта жанр молодежной комедии, Нума Нуризаде сделал два очень правильных…