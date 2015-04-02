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Проект Х: Дорвались Проект Х: Дорвались
Киноафиша Фильмы Проект Х: Дорвались Отзывы о фильме «Проект Х: Дорвались»
Project X Проект Х: Дорвались 2012 / США
7.5 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Проект Х: Дорвались»

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Наша рецензия

Трое одноклассников, коих принято называть емким словом "лузеры", решают прославиться на всю округу и закатить грандиозную вечеринку с алкоголем, убойными танцами и, конечно же, прекрасными девушками. Отсутствие родителей, огромный дом и большой бассейн - что еще нужно для классной тусовки? Как выяснилось позже - голова на плечах, так как удержать веселье в рамках приличия друзьям явно не удалось. Выбирая для дебюта жанр молодежной комедии, Нума Нуризаде сделал два очень правильных…

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salem 2 апреля 2015, 12:51
Отличная комедия. Мега веселая. 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Великолепный проект от продюсера Тодда Филлипса и режиссёра Нима Нуризаде демонстрирует самую крутую, невероятную и зажигательную вечеринку в кино, которую можно представить! Фильм "Проект X: Дорвались" сочетает в себе черты и молодёжной комедии, и подростковой мелодрамы, и псевдо-документальных историй, чей съёмочный приём разросся до самых разных жанровых ответвлений, а самое главное - не отпускает своим задором с самого начала и до конца, запоминаясь настоящим знаковым кино-событием!



Король вечеринок





Трое крайне непопулярных в школе парней решаются устроить самую грандиозную вечеринку, по случаю дня рождения одного из них, пригласив огромное количество народу и фиксируя всё на видеокамеру. «Проект X: Дорвались» - пожалуй, лучшее применение псевдо-документалистики в истории кино, лихо возвышающееся над всем остальным в отсутствие беготни от ведьм или зомби, паранормальных явлений, полтергейстов, огромных монстров и норвежских троллей, и смотрясь при этом куда более захватывающим и зрелищным фильмом!



Редкий случай, когда съемка камеры преподносится без мельтешения и тряски, когда рассмотреть можно всё и целиком погрузиться в созданную атмосферу, а не ощущать себя наблюдателем за чьим-то видеороликом. При этом создатели умудрились не просто заснять крутую вечеринку, но и внести в сюжет крепкий любовный треугольник, а так же непредсказумо-зрелищный финал, когда всё пошло совершенно не так, как ребята задумывали.



Настоящее и стопроцентное развлечение, фиксированное на одну основную и несколько вспомогательных камер, представляет обилие колоритных персонажей, среди которых второстепенные типа парочки охранников, недовольного соседа и наркоторговца, испортившего праздник, запоминаются даже ярче основной троицы, а количество оголённых сексуальных красавиц и школьниц просто зашкаливает!



За действием крайне интересно наблюдать ещё задолго до начала вечеринки, чего стоит хотя бы похищение садового гнома или опрос в школе «а вы пойдёте на вечеринку?». Много шуток, обилие юмора и настоящий вкус полной жизни пропитывают действие от начала до конца, не шибко заботясь о последствиях.



Зрелища ради здесь и подожгут деревья, и отправят собаку летать на воздушных шариках, и карлика во включенной духовке запрут, и даже утопят дорогущую крутую тачку в бассейне. Причём, даже если вы не фанат молодёжной музыки и всякого современного «хип-хопа», то уж огненную кульминацию под «Battery» - самую грандиозную, мощную и драйвовую вещь группы «Metallica» (с расходящимся в преддверии кульминации вступлением!) обязаны оценить по полной программе и запомнить навсегда!



Главный герой Томас в течении всей картины переходит от застенчивого парнишки и послушного сынка в отвязного тусовщика, способного и наркотическую таблетку принять без лишних угрызений совести, так и показать средний палец в новостях всему миру. Теперь он – король вечеринок, знаменитость и звезда, как и его друзья. Однако всё же немного обидно, что на вечеринке, устроенной ради секса с девчонками, кажется ни одному из троих так ничего и не досталось…



Самая потрясающая вечеринка, с атмосферой развлечения, морем драйва, приколов и обнажённых красоток получилась одним из самых запоминающихся фильмов последнего десятилетия и настоящим стилистическим и жанровым прорывом! Такой фильм приятно смотреть и в компании друзей, и вдвоем с девушкой (не даром же сюжет пронизывает шикарная лав-стори с главным героем и его выбором между «девушкой-подругой» знакомой с детских лет и «главной красавицей школы», в которую он безумно влюблён), и даже одному. Идеальное развлекательное кино, запоминающееся навсегда!



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Только что из Кинотеатра. Фильм получился обалденный!!! Масса забавных моментов и конечно же самая эпическая вечеринка в истории кино!!! Вряд ли буду пересматривать в будущем, но и от разового просмотра получил огромный позитивный заряд на весь день.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Просто ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ весны !!!!!!!!! Мега крутая тусовка =)))) ✊ ✊



Просто 100 / 10 баллов =)))) СУПЕР ФИЛЬМ !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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