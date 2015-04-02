Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Фея
Отзывы о фильме «Фея»
La fee
Фея
2011 / Франция / Бельгия
Трейлер
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Фея»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Может, просто совпало, но кажется, что фильм меня просто спас...
Возникла проблема того самого неприятного свойства, когда единственно приемлемый выход невозможен, а все прочие варианты могут обернуться проблемами еще большего масштаба.
В таких случаях обычно одно желание возникает - родиться обратно...
Фильм начинала смотреть в состоянии тихого панического ужаса, просто, чтобы упереться глазами хоть во что-то, отвлечься на нечто созерцательное.
И на полтора часа все заботы исчезли. Фильм чуднОй и чудный. Легкий, забавный и романтичный.
Сюжет пересказывать бессмысленно, он бредовый. Это все равно что цирковой номер словами описывать, это надо видеть.
Актеры либо клоуны, либо мимы, причем не первой молодости оба.
Собсно, вся история это набор связанных в одну линию номеров-сцен, напичканных гэгами.
Жаль, к концу фильм выдыхается, некоторые моменты кажутся откровенно затянутыми и ненужными. Но общее впечатление, вернее, настроение, это не портит. А на душе полегчало, отпустило как-то.
Наверное, кино про то, что любовь может нечаянно нагрянуть, когда ее совсем не ждешь, а, например, просто хочешь съесть дежурный бутерброд. А она, любовь то есть, буквально спасет тебе жизнь. А дальше вполне реальны любые чудеса.
Уже после вопросов много к авторам: фея героиня или нет, и почему она босая, и откуда взялась (грустно, если из психушки). И почему главгерой Дом, вроде бы жить без своей Феи не может, и при том легкомысленно к ней относится, так что она прямо на крыше рожает без всякой помощи и заботы? Типа, фея и сама справится? Или это намек на мужское наплевательское отношение к женщинам? В общем, явная тупость Дома временами напрягала, чего уж там.
Хочется взять этого Доминика Абеля за галстук нежно и спросить: все это очень-очень здорово, но что за хрень у вас тут творится?
А на следующий день прямо с утра я отправилась решать свою проблему. И она, знаете, решилась самым чудесным образом.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Возникла проблема того самого неприятного свойства, когда единственно приемлемый выход невозможен, а все прочие варианты могут обернуться проблемами еще большего масштаба.
В таких случаях обычно одно желание возникает - родиться обратно...
Фильм начинала смотреть в состоянии тихого панического ужаса, просто, чтобы упереться глазами хоть во что-то, отвлечься на нечто созерцательное.
И на полтора часа все заботы исчезли. Фильм чуднОй и чудный. Легкий, забавный и романтичный.
Сюжет пересказывать бессмысленно, он бредовый. Это все равно что цирковой номер словами описывать, это надо видеть.
Актеры либо клоуны, либо мимы, причем не первой молодости оба.
Собсно, вся история это набор связанных в одну линию номеров-сцен, напичканных гэгами.
Жаль, к концу фильм выдыхается, некоторые моменты кажутся откровенно затянутыми и ненужными. Но общее впечатление, вернее, настроение, это не портит. А на душе полегчало, отпустило как-то.
Наверное, кино про то, что любовь может нечаянно нагрянуть, когда ее совсем не ждешь, а, например, просто хочешь съесть дежурный бутерброд. А она, любовь то есть, буквально спасет тебе жизнь. А дальше вполне реальны любые чудеса.
Уже после вопросов много к авторам: фея героиня или нет, и почему она босая, и откуда взялась (грустно, если из психушки). И почему главгерой Дом, вроде бы жить без своей Феи не может, и при том легкомысленно к ней относится, так что она прямо на крыше рожает без всякой помощи и заботы? Типа, фея и сама справится? Или это намек на мужское наплевательское отношение к женщинам? В общем, явная тупость Дома временами напрягала, чего уж там.
Хочется взять этого Доминика Абеля за галстук нежно и спросить: все это очень-очень здорово, но что за хрень у вас тут творится?
А на следующий день прямо с утра я отправилась решать свою проблему. И она, знаете, решилась самым чудесным образом.
Авторизация по e-mail