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Постер фильма Exhumed
Постер фильма Exhumed
Рейтинги
4.9 Рейтинг IMDb: 4.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Exhumed

Exhumed

Exhumed 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 15 октября 2014
Премьера в мире 25 октября 2011
Дата выхода
25 октября 2011 США
Бюджет $250 000
Производство Scorpio Film Releasing
Другие названия
Exhumed
Режиссер
Ричард Гриффин
В ролях
Дэбби Рошон
Натаниель Силва
Джонатан Томсон
Рич Третевэй
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
Оцените 15 голосов
4.9 IMDb
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