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Рейтинги
4.9
Рейтинг IMDb: 4.9
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Exhumed
Exhumed
Exhumed
18+
Напомним о выходе в прокат
ужасы
Страна
США
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2011
Премьера онлайн
15 октября 2014
Премьера в мире
25 октября 2011
Дата выхода
25 октября 2011
США
Бюджет
$250 000
Производство
Scorpio Film Releasing
Другие названия
Exhumed
Режиссер
Ричард Гриффин
В ролях
Дэбби Рошон
Натаниель Силва
Джонатан Томсон
Рич Третевэй
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
4.9
Оцените
15
голосов
4.9
IMDb
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