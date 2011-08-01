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Лакме

Lakmé 18+
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О фильме

Впервые постановку оперы «Лакме», самой выдающейся оперы Делиба, впервые увидели именно в Сиднее в 2006 году. Это шедевр сценического искусства, вдохновленный традиционной индуистской живописью, с партитурой, наполненной изящными восточными мелодиями. Партия Лакме для колоратурного сопрано - одна из самых знаменитых в репертуаре оперной легенды Джоан Сазерленд, которой посвящен этот оперный сезон. Стоит лишь вслушаться в исполнение Эммы Мэтьюс, и можно представить образ поющей Джоан. В постановке Адама Кука Эмма стала настоящим бриллиантом. Лакме-Мэттьюс - подлинная лирическая героиня оперы, и вы обязательно услышите каждую из 50 000 нот «Песни с колокольчиками». А в любимом публикой «Цветочном дуэте» ее сопрано обретает новые краски.Кроме того, оперу украшают голоса Альдо ди Торо (Джеральд), Стивена Беннета (Нилакант), а также прекрасный ансамбль исполнителей под руководством дирижера Эммануэля Йоэля-Хорнака. «Лакме» - это история о столкновении культур, которая начинается со встречи британского офицера с загадочной индийской девушкой Лакме. Как ни печально, но, подобно большинству классических опер, и эта история заканчивается трагически.Насладитесь экзотической атмосферой, ритуальными танцами и бесподобными исполнитель-скими номерами. Подарите себе увлекательный вечер с оперой «Лакме» в постановке австра-лийского театра.

Страна Австралия
Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 1 августа 2011
Дата выхода
1 августа 2011 Австралия
Производство Opera Australia
Другие названия
Lakmé
Режиссер
Адам Кук
В ролях
Эмма Метьюс
Алдо ди Торо
Стивен Беннет
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
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