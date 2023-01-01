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Странная история, произошедшая к востоку от одной реки
Bokuto kidan
Странная история, произошедшая к востоку от одной реки, 1992
1992 / Япония
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
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6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 56 минут
Год выпуска
1992
Премьера в мире
6 июня 1992
Возраст
18+
Режиссер
Канэто Синдо
В ролях
Дзюн Хамамура
Дайдзиро Харада
Чоичиро Каваразаки
Масахико Цугава
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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