1900 год, Иордания. На рубеже столетий на территории османских земель появляется все больше черкесских эмигрантов. Вынужденное столкновение двух культур ведет к неизбежному конфликту. Единственное, что может предотвратить возможную трагедию — сила искренней любви. Герои фильма, парень и девушка, полюбили друг друга, невзирая ни на что. Кажется, что между ними пропасть и их любовь неизбежно ведет к трагическому исходу, но, возможно, именно она наконец поможет объединить враждующих представителей двух культур.