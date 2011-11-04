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Постер фильма Черкес
6.2
Киноафиша Фильмы Черкес
6.2

Черкес

, 2010
Cherkess / Al Sharakissa
Иордания / драма / 18+
Постер фильма Черкес
6.2

О фильме

1900 год, Иордания. На рубеже столетий на территории османских земель появляется все больше черкесских эмигрантов. Вынужденное столкновение двух культур ведет к неизбежному конфликту. Единственное, что может предотвратить возможную трагедию — сила искренней любви. Герои фильма, парень и девушка, полюбили друг друга, невзирая ни на что. Кажется, что между ними пропасть и их любовь неизбежно ведет к трагическому исходу, но, возможно, именно она наконец поможет объединить враждующих представителей двух культур.

В ролях

Мохамад аль-Абади
Азамат Беков
Nart
Сахар Бишара
Hind
Руслан Фиров
Kazbolat
Мохадин Комахов
Temur
Джамиль Барахме
Ашраф Абаза
Режиссер Мохи Куандур
Сценарист Мохи Куандур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иордания
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 4 ноября 2011
Дата выхода
4 ноября 2011 США
Сборы в мире $79 532
Другие названия
Cherkess, Çerkez

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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