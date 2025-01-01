По одноименной поэме Александра Жарова. В основе сюжета первого советского музыкального фильма — поэма автора популярных официальных песен 20-х годов, прославлявших энтузиазм комсомольцев новой деревни. В одной из таких деревень веселый гармонист Тимошка избран секретарем партячейки.
Отложив гаpмонь в стоpону, герой пpинимается наводить поpядок в селе. Затянувшаяся непривычная тишина быстро приводит к раздору между истинными комсомольцами и подкулачниками. Тогда Тимошка снова берет свою гармонь и снова звучит дружная комсомольская песня…
|1 января 1934
|Россия
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|1 января 1934
|СССР