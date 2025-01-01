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Киноафиша Фильмы Гармонь

Гармонь

Garmon 18+
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О фильме

По одноименной поэме Александра Жарова. В основе сюжета первого советского музыкального фильма — поэма автора популярных официальных песен 20-х годов, прославлявших энтузиазм комсомольцев новой деревни. В одной из таких деревень веселый гармонист Тимошка избран секретарем партячейки.

Отложив гаpмонь в стоpону, герой пpинимается наводить поpядок в селе. Затянувшаяся непривычная тишина быстро приводит к раздору между истинными комсомольцами и подкулачниками. Тогда Тимошка снова берет свою гармонь и снова звучит дружная комсомольская песня…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1934
Премьера в мире 1 января 1934
Дата выхода
1 января 1934 Россия 0+
1 января 1934 СССР
Производство Mezhrabpomfilm
Другие названия
Garmon, Accordion, Harmonikka, Love Polka, Гармонь
Режиссер
Игорь Савченко
В ролях
Зоя Федорова
Петр Савин
Игорь Савченко
Николай Горлов
Николай Ярочкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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