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Осторожно — Василек!
Киноафиша Фильмы Осторожно — Василек! Осторожно — Василек!, 1985: актеры и роли
Осторожно — Василек! 1985 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Осторожно — Василек!, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдуард Гаврилов
В ролях
Татьяна Божок Георгий Бурков Георгий Бурков Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Спартак Мишулин Спартак Мишулин Сергей Проханов Сергей Проханов Инна Ульянова Илья Тюрин Елена Борзова Мария Виноградова Maria Vinogradova Настя Проханова
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