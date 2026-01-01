Неповоротливый кочегар Билл вытаскивает бродягу Мэй из запоя. Они оказываются в шумном салуне и в спешке обещают друг другу жениться. При этом они почти не осознают, что блейфуют, обманывают друг друга и себя. Утренний свет приносит опустошение, разочарование, отрезвление, и Билл уходит, чтобы получить наказание за украденное для Мэй платье.
The Docks of New York, Die Docks von New-York, Les damnés de l'océan, Los muelles de Nueva York, As Docas de Nova Iorque, Docas de Nova York, Docurile din New York, Dokovi Njujorka, Éjféli frigy, En natt i hamn, I dannati dell'oceano, Im Hafen von New York, New York kikötői, O moiraios heimarros, Sømandsknejpen, Yö satamassa, Życie zaczyna się jutro, Ο μοιραίος χείμαρρος, Доковете на Ню Йорк, Пристани Нью-Йорка, ニューヨークの波止場, Доки Нью-Йорку, 뉴욕의 선창, Die Docks von New York
Рейтинг фильма
7.5
Оцените13 голосов
7.5IMDb
Цитаты
LouПока я не женился, я был приличным.
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