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Постер фильма Доки Нью-Йорка
7.5
Киноафиша Фильмы Доки Нью-Йорка
7.5

Доки Нью-Йорка

, 1928
The Docks of New York
США / мелодрама, драма, криминал / 18+
Постер фильма Доки Нью-Йорка
7.5

О фильме

Неповоротливый кочегар Билл вытаскивает бродягу Мэй из запоя. Они оказываются в шумном салуне и в спешке обещают друг другу жениться. При этом они почти не осознают, что блейфуют, обманывают друг друга и себя. Утренний свет приносит опустошение, разочарование, отрезвление, и Билл уходит, чтобы получить наказание за украденное для Мэй платье.

В ролях

Джордж Бэнкрофт
Джордж Бэнкрофт
Bill Roberts
Бетти Компсон
Mae Roberts
Ольга Бакланова
Lou -- Wife of Andy
Клайд Кук
Bill's Pal
Митчел Льюис
Andy - the Third Engineer
Густав фон Сейффертитц
Hymn Book Harry
Рихард Александер
Lou's Sweetheart
May Foster
Mrs. Crimp
Джордж Ирвинг
Night Court Judge
Джон Келли
Sailor Barfly
Режиссер Джозеф фон Штернберг
Сценарист Жюль Фертман, Джон Монк Саундерс, Джулиан Джонсон
Композитор Robert Israel, Donald Sosin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1928
Премьера в мире 16 сентября 1928
Дата выхода
16 сентября 1928 США
Производство Paramount Pictures
Другие названия
The Docks of New York, Die Docks von New-York, Les damnés de l'océan, Los muelles de Nueva York, As Docas de Nova Iorque, Docas de Nova York, Docurile din New York, Dokovi Njujorka, Éjféli frigy, En natt i hamn, I dannati dell'oceano, Im Hafen von New York, New York kikötői, O moiraios heimarros, Sømandsknejpen, Yö satamassa, Życie zaczyna się jutro, Ο μοιραίος χείμαρρος, Доковете на Ню Йорк, Пристани Нью-Йорка, ニューヨークの波止場, Доки Нью-Йорку, 뉴욕의 선창, Die Docks von New York

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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