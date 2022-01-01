Девушки тюремного родео, 2009

Рассказ о женщинах-заключенных тюрьмы штата Оклахома и их тренировках в преддверии родео, которое исправительное заведение устраивает каждый год. Женщины были впервые допущены к участию в этих соревнованиях в 2006 году. А проводится знаменитое Тюремное родео с 1940 года. Это единственное в своем роде событие, пережиток американской исправительной системы — наполовину представление в духе Дикого Запада, наполовину — зрелище в духе Древнего Рима.

Участники соревнуются на необъезженных жеребцах и быках, рискуя погибнуть или стать калеками. Но для многих из них это возможность отвлечься от зарешеченного быта камеры. На арене Тюремного родео преступники на мгновения становятся героями, которым рукоплещут зрители и охранники.