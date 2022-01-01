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Девушки тюремного родео
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Sweethearts of the Prison Rodeo

Девушки тюремного родео, 2009

2009 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Рассказ о женщинах-заключенных тюрьмы штата Оклахома и их тренировках в преддверии родео, которое исправительное заведение устраивает каждый год. Женщины были впервые допущены к участию в этих соревнованиях в 2006 году. А проводится знаменитое Тюремное родео с 1940 года. Это единственное в своем роде событие, пережиток американской исправительной системы — наполовину представление в духе Дикого Запада, наполовину — зрелище в духе Древнего Рима.

Участники соревнуются на необъезженных жеребцах и быках, рискуя погибнуть или стать калеками. Но для многих из них это возможность отвлечься от зарешеченного быта камеры. На арене Тюремного родео преступники на мгновения становятся героями, которым рукоплещут зрители и охранники.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Режиссер
Брэдли Бисли
В ролях
Джэми Брукс
Брэнди Уитти
Кристал Херрингтон
Монти Бэйкер
Ронда Баффало
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девушки тюремного родео 1 постер
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