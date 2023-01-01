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Скоро в прокате "Схватка с дьяволом"
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Голубые Гавайи
Голубые Гавайи, 1961: актеры и роли
Blue Hawaii
Голубые Гавайи
1961 / США
6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Голубые Гавайи, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Норман Таурог
Norman Taurog
В ролях
Элвис Пресли
Elvis Presley
Джоан Блэкман
Joan Blackman
Анджела Лэнсбери
Angela Lansbury
Нэнси Уолтерс
Nancy Walters
Роланд Уинтерс
Roland Winters
Джон Арчер
John Archer
Ховард МакНир
Howard McNear
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Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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