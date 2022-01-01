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Калтики, бессмертный монстр
Киноафиша Фильмы Калтики, бессмертный монстр Калтики, бессмертный монстр, 1959: актеры и роли
Caltiki, the Immortal Monster / Caltiki - il mostro immortale Калтики, бессмертный монстр 1959 / США / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Калтики, бессмертный монстр, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Риккардо Фреда Riccardo Freda Марио Бава Mario Bava
В ролях
Джон Меривэйл John Merivale Диди Перего Didi Perego Жерар Хертер Gérard Herter Даниэла Рокка Daniela Rocca Джакомо Росси-Стюарт
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