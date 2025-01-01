Меню
Награды и номинации фильма Огни рампы 1952

Оскар 1973 Оскар 1973
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Most Promising Newcomer to Film
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
