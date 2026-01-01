Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Пирр на равнинах
Пирр на равнинах
Pierre of the Plains
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
1914
Премьера в мире
11 апреля 1914
Дата выхода
11 апреля 1914
США
Производство
All Star Feature Film Corp.
Другие названия
Pierre of the Plains
В ролях
Эдгар Селвин
Дороти Далтон
Сидни Сиуорд
Райли Хэтч
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
14
голосов
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
