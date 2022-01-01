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Последние дни Помпеи Последние дни Помпеи
Киноафиша Фильмы Последние дни Помпеи Последние дни Помпеи, 1913: актеры и роли
The Last Days of Pompeii / Gli ultimi giorni di Pompeii Последние дни Помпеи 1913 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Последние дни Помпеи, 1913: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марио Казерини Mario Caserini Элеутерио Родольфи
В ролях
Фернанда Негри Пугет Убальдо Стефани Ubaldo Stefani Антонио Грисанти Чезаре Джани Карини
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