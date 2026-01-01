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Скоро в прокате «Легенды леса»
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7.1
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Аризона
7.1
Аризона
, 1913
Arizona
США / вестерн / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.1
В ролях
Роберт Бродерик
Henry Canby
Сайрил Скотт
Lt. Denton
Гэйл Кэйн
Bonita Canby
Уильям Конклин
Capt. Hodgman
Francis Carlyle
Col. Bonham
Harry Blakemore
Dr. Fenlon
Alma Bradley
Lena Kellar
Gertrude Shipman
Estrella Bonham
Wong Ling
Sam Wong
Elizabeth McCall
Mrs. Canby
Режиссер
Огастес Е. Томас
Сценарист
Огастес Е. Томас
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
1913
Премьера в мире
31 июля 1913
Дата выхода
31 июля 1913
США
Производство
All Star Feature Film Corp.
Другие названия
Arizona
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
13
голосов
7
IMDb
Отзывы о фильме
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