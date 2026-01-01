В этом году на Фестивале японского кино смотрите ретроспективу режиссера Юдзи Накаэ – переложение пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», комедию «Отель Гибискус» и семейную драму «Любовь Набби», за которую режиссер получил Профессиональную кинематографическую награду Японии, награду NETPAC на Берлинском кинофестивале и другие призы. Режиссер сам представит свои фильмы вместе с соавтором сценариев Мотоко Накаэ. Также в программу фестиваля вошли две картины со звездой японского кино Таданобу Асано – биографическая драма «Жена Вийона» и приключенческая лента об альпинистах начала 20-го века «Гора Цуруга: Хроника тригопунктов» – и другие новые фильмы из Страны восходящего солнца.

Гора Цуруги: Хроника тригопунктов2009, Япония / драма, приключения

Гора Цуруги, расположенная в префектуре Тояма, возвышается на 2999 м над уровнем моря. Она известна своей неприступностью, и с древних времен считалась священной.

Счастливый полет2008, Япония / комедия

Задорная японская комедия с юмором рассказывает о тех сторонах авиации, о которых обычный пассажир даже не подозревает.

Я все равно этого не делал2006, Япония / драма

Из-за ложного обвинения в сексуальном домогательстве жизнь Канэко скатилась под откос.

Дзен2009, Япония / драма, биография

Биографическая лента о жизни знаменитого японского религиозного деятеля и философа, раскрывающая перед зрителями сущность Дзен-Буддизма.

Зooпapк Acaхиямa — Пингвины в нeбe2008, Япония / драма

Трогательный рассказ о зоопарке Асахияма на Хоккайдо, в котором животные содержатся в своих естественных условиях.

Жена Вийона2009, Япония / мелодрама, драма

Экранизация повести культового японского писателя Дадзай Осаму.

Любовь Набби1999, Япония / драма

Японская драма об отношениях двух пожилых людей.

Отель «Гибискус»2002, Япония / драма

В отеле «Гибискус» в поселке на Окинаве, несмотря на громкое название, всего лишь одна комната для гостей.

Сон в летнюю ночь2009, Япония / драма, комедия

Вольная экранизация комедии Шекспира, действие которой перенесено на острова Окинава на юге Японии.