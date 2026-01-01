Фестиваль японского кино

драма, боевик / 18+
О фильме

В этом году на Фестивале японского кино смотрите ретроспективу режиссера Юдзи Накаэ – переложение пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», комедию «Отель Гибискус» и семейную драму «Любовь Набби», за которую режиссер получил Профессиональную кинематографическую награду Японии, награду NETPAC на Берлинском кинофестивале и другие призы. Режиссер сам представит свои фильмы вместе с соавтором сценариев Мотоко Накаэ. Также в программу фестиваля вошли две картины со звездой японского кино Таданобу Асано – биографическая драма «Жена Вийона» и приключенческая лента об альпинистах начала 20-го века «Гора Цуруга: Хроника тригопунктов» – и другие новые фильмы из Страны восходящего солнца.

Гора Цуруги: Хроника тригопунктов2009, Япония / драма, приключения

Гора Цуруги, расположенная в префектуре Тояма, возвышается на 2999 м над уровнем моря. Она известна своей неприступностью, и с древних времен считалась священной.

Счастливый полет2008, Япония / комедия

Задорная японская комедия с юмором рассказывает о тех сторонах авиации, о которых обычный пассажир даже не подозревает.

Я все равно этого не делал2006, Япония / драма

Из-за ложного обвинения в сексуальном домогательстве жизнь Канэко скатилась под откос.

Дзен2009, Япония / драма, биография

Биографическая лента о жизни знаменитого японского религиозного деятеля и философа, раскрывающая перед зрителями сущность Дзен-Буддизма.

Зooпapк Acaхиямa — Пингвины в нeбe2008, Япония / драма

Трогательный рассказ о зоопарке Асахияма на Хоккайдо, в котором животные содержатся в своих естественных условиях.

Жена Вийона2009, Япония / мелодрама, драма

Экранизация повести культового японского писателя Дадзай Осаму.

Любовь Набби1999, Япония / драма

Японская драма об отношениях двух пожилых людей.

Отель «Гибискус»2002, Япония / драма

В отеле «Гибискус» в поселке на Окинаве, несмотря на громкое название, всего лишь одна комната для гостей.

Сон в летнюю ночь2009, Япония / драма, комедия

Вольная экранизация комедии Шекспира, действие которой перенесено на острова Окинава на юге Японии.

Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Деньги — есть, рабочих — нет: почему россияне массово бегут от станка и не возвращаются на заводы
Плодов — как огней на гирлянде: 200 граммов этой смеси в лунку — и урожай перцев будете вывозить тачками
В мае — мощнейшее средство против клещей: 5 капель на одежду, и хоть ложись в траву, паразит не пристанет
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
От этого детектива НТВ «ждали чернухи», а оказался «весьма неплохой сериал»: от создателей «Невского» и с оценкой 8.6
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
Военный сериал со звездой НТВ пробился в топ-250 лучших — и неспроста: «напомнило старые советские фильмы»
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
