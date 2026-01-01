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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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О персоне
Фильмография
Айра Хейден
Ira Heiden
Киноафиша
Персоны
Айра Хейден
Айра Хейден
Ira Heiden
Дата рождения
22 сентября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Кошмар на улице Вязов 3
(1987)
6.6
Эльвира: Повелительница тьмы
(1988)
Фильмография Айра Хейден
Жанр
Все
Комедия
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1988
1987
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.6
Эльвира: Повелительница тьмы
Elvira: Mistress of the Dark
комедия, ужасы
1988, США
Смотреть трейлер
7.6
Кошмар на улице Вязов 3
Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors
триллер, фантастика, ужасы
1987, США
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