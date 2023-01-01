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Обстоятельство Обстоятельство
Киноафиша Фильмы Обстоятельство Награды и номинации фильма Обстоятельство
Circumstance Обстоятельство 2011 / США / Франция / Иран
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Обстоятельство

Вся информация о фильме
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Приз зрительских симпатий – драма
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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