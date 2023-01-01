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Капитан Ахав
Капитан Ахав, 2007: актеры и роли
Capitaine Achab
Капитан Ахав
2007 / Швеция / Франция
5.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Капитан Ахав, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филипп Рамос
Philippe Ramos
В ролях
Дени Лаван
Denis Lavant
Виржиль Леклер
Доминик Блан
Dominique Blanc
Жак Боннаффе
Jacques Bonnaffé
Жан-Франсуа Стевенен
Jean-François Stévenin
Карло Брандт
Carlo Brandt
Мона Эфтр
Mona Heftre
Жан-Поль Боннер
Jean-Paul Bonnaire
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