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Ночь страха Ночь страха
Киноафиша Фильмы Ночь страха Ночь страха, 1985: актеры и роли
Fright Night Ночь страха 1985 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Ночь страха, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Холланд Том Холланд Tom Holland
В ролях
Крис Сарандон Крис Сарандон Chris Sarandon Уильям Рэсгсдэйл Аманда Бирз Amanda Bearse Родди МакДауэлл Roddy McDowall Стивен Джеффрис Stephen Geoffreys Арт Эванс Art Evans Дороти Филдинг Dorothy Fielding
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