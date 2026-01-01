Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Баядерка

Баядерка

18+
Балет «Баядерка» Мариуса Петипа – один из самых любимых зрителями классических балетов, рожденных на русской сцене. Его трехактная редакция представлена Натальей Макаровой – не только первой леди русского балета и «загадкой» русской сцены, но и признанным талантливым режиссером. Несмотря на то, что сюжет балета несколько наивен, его хореография от этого нисколько не страдает. Некоторые его сцены вошли в золотой фонд балетного искусства – композиция «Тени», танец Золотого божка, «поединок» с Гамзатти. Роль Солора исполнил один из самых харизматичных современных танцовщиков – Карлос Акоста. Он славится не только фантастической техникой и мощью, которые характерны для кубинской школы, но и ярким темпераментом. Создается впечатление, что роль написана специально для него. Акоста является первым темнокожим солистом британского Королевского балета за всю его историю. Афрокубинцу удается сочетать в себе черты настоящего мачо с «благородным танцовщиком» - так называемым «danseur noble». Действие балета происходит в средневековой Индии. Воин Солор во время охоты на тигра клянется прекрасной баядерке Никии – танцовщице при храме – в вечной любви. Но Раджа приказывает Солору жениться на своей дочери Гамзатти, и та, ревнуя своего жениха к баядерке, приказывает подложить змею в корзинку с цветами, которую подают Никии для танца. От укуса девушка погибает. Во сне Солор видит баядерку в царстве теней – она напоминает ему о его клятве. Во время свадебной церемонии раздается удар грома, и дворец рушится, погребая под собой Солора и Гамзатти: это наказание богов за клятвопреступление воина.
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
В ролях
Тамара Рохо
Карлос Акоста
Марианела Нуньес
