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Космополис
Отзывы о фильме «Космополис»
Cosmopolis
Космополис
2012 / Канада / Франция / Италия / Португалия
Трейлер
5.2
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Мне нравятся работы Кроненберга. Побалую себя и в этот раз.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 23/03/2012 - 11:12:29
Да почему же? Патинсона, я вообще в эпизодах не помню. Колоритный персонаж, не дать не взять...
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Кино мне напомнило, Коfе и сигареты Джармуша, да и Мертвец. Путешествие, в поисках себя, отвечая при этом на остросоциальные вопросы. Очень понравился, тонкий сарказм, почти в каждом действии. Не знаю, заслуга книги или Кроненберга это. "Жена" и "Охранник" вообще потрясающе гармоничны.....
Если раньше было, "время деньги", то теперь деньги управляют временем
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Еще с утра подумал, охеренн.й fильм ! , можно на цитаты разбирать. 9\10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
В отличии от оригинала, Кроненберг, достаточно сильно переработал персонажи, в пользу более "больных, сдвинутых персонажей, в самые крайности характеров". В книге, Эрик начитанный качок, с постоянной бессонницей. Человек система, человек - бизнес. В кино, это сноб, нарокман, алкоголик, молодой человек, которому очень скучно жить в 28. Само кино конечно валится от полного отсутствия звуков, какого то единого смысла. Очень и очень много интересных идей, большинство людей, эти идеи очень забавно (интересно) излагают (колоритные персонажи) (чем и напоминают мне, fильмы Джармуша). Но нет центральной морали, некой главной идеи, вместо этого какой то салат из идей. Такие fильмы должны быть, короткими. Как емкая цитата.
А книгу, по моему мнению, режиссер реально одушевил, и стилизовал болееменее. На злобу дня как раз...
Качественное кино, в оочень сложном жанре.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/07/2012 - 09:17:24):
Возможно это не кино, а какая то Гипно-Мантра)))))
.
Цитата (peacefrog, 20/07/2012 - 04:08:07):
ну это уже совсем субьективно. Для меня, Патинсон, в приниципе выглядит, как классический торчок, с большими амбициями
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 20/07/2012 - 01:33:03):
Согласен, Кронненберг наверное болен, Но такое кино, здоровые люди не снимут. И далеко не у всех это больных получится.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 20/07/2012 - 18:06:27):
Я тоже по началу подумал, что кино про саморазрушение парней с Wаll street, но до Эллиса, роман явно не дотянул...
2 апреля 2015, 12:51
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Кино канечна ужс! Режиссеру явно хотелось пообщаться, но с ним никто не разговаривал и он решил посредством героев пофилосовствовать. Выразил нам свою точку зрения на экономику, секс и бла бла бла на всякую ерунду. Мне кажется они с Триером сводные братья, им надо за ручку ходить и больше не писать сценарии..✊
Еле досидела, просто из принципа, чем же закончится? А закончилось ну совсем банально, убить его хочет просто чувак которого он когда то уволил ✊ Из зала ровно половина зрителей ушла на середине. Жена Паркера просто убила, книжки она любит, наркотики тяжелые она любит по ходу, а не книжки.. Диалоги истинно странные больные, я бы сказала.
Но как ни удивительно, Патиссон оч неплох, по крайней мере не напоминал Эдварда, в финальной сцене, когда ему сзади приставлен ствол, так натурально рыдает, роль истерика со всевозможными патологиями ему подходит ✊
Музыка хороша, во время похорон.
2/10
2 апреля 2015, 12:51
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 20/07/2012 - 01:33:03):
в течении фильма подсчетом слова "простата" - вышло где-то сорок шесть
это слово звучит в фильме 6 раз.
Если вы любитель Сумерек и роли Паттинсона в нем - от этого фильма ничего подобного не ждите. Фильм сугубо в формате "другое кино" и воспринимается очень индивидуально. Основная масса ржет над диалогами, над образами героев фильма, не понимая смысла фильма, и хрустя поп-корном во рту.
Я от фильма остался в восторге. Фильм о гении, которому чуждо чувство самосохранения, отбитое постоянной охраной и изолированностью от внешнего мира. Фильм о том, что если ты и гений, то все равно можешь задаваться глупейшими вопросами уровня 5-летнего ребенка. Диалоги классные, особенно когда он общается с женой ✊
Финал - выше всех похвал. ❗️
Пойду еще раз. 10/10, но повторюсь, сугубо индивидуальная оценка.
2 апреля 2015, 12:51
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Думаю данное кино никого не оставит равнодушным. Кто то уйдет из за " не такого высокого интеллекта. Кто то поймет что пора в жизни что то менять. Кто то отправит кроненберга на " лечение" . А кто то оценит то самое качество. Которого так недостает в арт кино.
8/10
Очень много было чистого актера. Это противно.
2 апреля 2015, 12:51
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Сходил на фильм -средне: зажравшийся буржуин теряет голову, а с ней и всё остальное! Жену – не понимаю смысл его измен. Жена у него просто умница и красавица. Если бы наоборот – стерва и уродила, тогда было ещё можно понять. Любовницы: первая - страшная негретозка, вторая - раньше сверхпопулярная, а нынче совсем не молодая мадам. Деньги – возможно, то что нажито легко, легко и теряется! Что для нашей России особенно актуально. Ну а убийство своего начальника охраны – вооще бред! Что запомнилось – это фраза из фильма: «Это уже было, всё это плагиат!». Продолжать не буду- слишком долго расписывать.
2 апреля 2015, 12:51
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Хотя возможно, у любителей ежедневного массажа простаты свои понятия о красоте…
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Вот оно, наконец. Кронненберг вернулся✊
Я соскучилась по удовольствию от совершенно особенного, кроннеберговского, сочетания интеллектуального беспредела с погружением в свет и цвет, с медленно ввинчивающимся в сознание ощущением сопереживаемого кошмара. Такое несколько мазохистское, надо сказать, удовольствие.
Впечатление от Паттинсона двойственное. Он, по-моему, не понял, что должен играть, но хорошо изобразил то, что ему велели.
Много мыслей и эмоций от фильма, и это приятно.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
У нас тоже немного зрителей было, но смотрели хорошо и никто не ушел до окончания.
Для кого кино? Для людей, однако.
Сложным фильм не показался. Непросто, наверное, встать на место Эрика, он как персонаж малоприятен, и поток информации в фильме несется с крейсерской скоростью. У меня мозги словно звенели ✊
Но когда с этим потоком сливаешься и пробуешь понять то, что мог чувствовать Эрик, вот тут-то и накрывает... Это не сложно.
И как роскошно и вкусно показана библиотека, в которой любила сиживать женушка главгероя...
2 апреля 2015, 12:51
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Для тех, кто ушел с середины фильма и не понял смысла содержания ниже привожу цитату горячо любимого мною кинокритика Антона Долина:
"Я видел фильм в Каннах, он мне нравится (разговор, право, не о качестве работы Кроненберга - которая, разумеется, на любителя). Я читал первоисточник, в оригинале - и, несмотря на довольно приблизительное знание английского, все понял. Мне не было скучно ни читать, ни смотреть фильм. Я написал о нем 3 (три!) хвалебные рецензии.
Но дубляж, осуществленный компанией "Топ-Фильм" сделал невозможное: заставил меня возненавидеть то, что я видел на экране, и особенно то, что слышал. Это было не просто плохо или непонятно. Это было мучительно. Невыносимо. Ни за что, ни под каким видом не смотрите это в дубляже. Не послушаетесь - вам же хуже. Мы покинули зал минуте на сороковой - кажется, предпоследние. Все остальные разошлись еще раньше.
Чума на ваши головы, дорогие прокатчики."
Надо сказать, что мне фильм понравился и в таком переводе, хотя вполне вероятно что при правильном "translate" получила бы больше кайфа от просмотра.
С одной стороны, простая история, ничего сложного и непонятного для меня не было.
"Космополис" без всякого иносказания показывает наш безумный, безумный мир. Идеи на молекулы отнюдь не распадаются, цельное полотно - едкая, прожигающая насквозь сатира на современное общество.
Но с другой стороны, Д.К. был бы не Д.К, если бы не уложил суть фильма в несколько слоев. В одном дне представлен весь жизненный путь.Герой проходит своего рода квест, по ходу которого встречает не просто людей, а своего рода "архетипы". Как тут не вспомнить "Мертвеца" Джармуша. А открытый финал фильма как аналогия с человеческой жизнью, никто не знает, чем она закончится.
Пожалуй, немного не хватило безумия со времен "Обеда нагишом", но в целом очень достойно. Мне вообще импонирует, что Кроненбергу по большому счету наплевать на чужое мнение о нем и его фильмах, в процессе творчества он слушает только себя и делает, то что считает нужным, не собираясь ничего никому объяснять. Категорически не согласна с заявлениями о том, что Кроненберг болен, он здоровее и адекватнее многих так называемых "реалистов".
Возвращаясь к фильму, хочется отметить замечательную картинку, суперские планы, различные фишечки, которые тщательно продуманы, отдельно порадовали "Нэнси Бабич" и "тортометатель".
А впечатление от фильма нисколько не удручающее, наоборот, бодрячок такой словила.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 01/08/2012 - 13:30:14
Насколько я поняла, речь всё-таки идет о переводе, но и от дубляжа Долин не в восторге.
Опять цитата: "Главное - там очень литературный и сложный текст, с двусмысленностями в каждой почти фразе. Теперь представьте, что его загнали в гуглтранслейт, а потом обрезали концы фраз там, где получилось длиннее, чем нужно - и дали первым попавшимся актерам наговорить. Прежде всего, вообще ничего не понятно. А если что-то мелькнет, то кажется, что более претенциозной по*бени ты не видел в жизни, а Дэвид сошел с ума."
Тут инфа дается еще в сравнении с "Космополисом" Делилло в переводе Максима Немцова, поскольку книгу не читала, свое мнение на данный счет выразить сложно, просто решила донести мнение уважаемого мной человека.
Меня лично киношный перевод вполне устроил, но после долинской рецензии возникло желание прочитать книгу, чтоб проверить, вдруг чего ускользнуло из сути.
2 апреля 2015, 12:51
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 01/08/2012 - 17:15:13):
Я бы конечно предпочел недублированную копию с оригинальным звуком
Ну, я не настолько дружна с английским к сожалению. ✊ Меня бы порадовала недублированная копия плюс качественные субтитры.)
Цитата (peacefrog, 01/08/2012 - 17:15:13):
Набор слов без видимого смысла. Но это так и задумано Кроненбергом.
Согласна✊ Вообще, у меня во время просмотра возникла параллель с пьесами Беккета, Ионеско, такой "театр абсурда", но при этом очень реалистичный, отражающий действительность.
2 апреля 2015, 12:51
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Да почему же? Патинсона, я вообще в эпизодах не помню. Колоритный персонаж, не дать не взять...
Если раньше было, "время деньги", то теперь деньги управляют временем
А книгу, по моему мнению, режиссер реально одушевил, и стилизовал болееменее. На злобу дня как раз...
Качественное кино, в оочень сложном жанре.
Возможно это не кино, а какая то Гипно-Мантра)))))
.Цитата (peacefrog, 20/07/2012 - 04:08:07):
ну это уже совсем субьективно. Для меня, Патинсон, в приниципе выглядит, как классический торчок, с большими амбициями
Согласен, Кронненберг наверное болен, Но такое кино, здоровые люди не снимут. И далеко не у всех это больных получится.
Я тоже по началу подумал, что кино про саморазрушение парней с Wаll street, но до Эллиса, роман явно не дотянул...
Еле досидела, просто из принципа, чем же закончится? А закончилось ну совсем банально, убить его хочет просто чувак которого он когда то уволил ✊ Из зала ровно половина зрителей ушла на середине. Жена Паркера просто убила, книжки она любит, наркотики тяжелые она любит по ходу, а не книжки.. Диалоги истинно странные больные, я бы сказала.
Но как ни удивительно, Патиссон оч неплох, по крайней мере не напоминал Эдварда, в финальной сцене, когда ему сзади приставлен ствол, так натурально рыдает, роль истерика со всевозможными патологиями ему подходит ✊
Музыка хороша, во время похорон.
2/10
это слово звучит в фильме 6 раз.
Если вы любитель Сумерек и роли Паттинсона в нем - от этого фильма ничего подобного не ждите. Фильм сугубо в формате "другое кино" и воспринимается очень индивидуально. Основная масса ржет над диалогами, над образами героев фильма, не понимая смысла фильма, и хрустя поп-корном во рту.
Я от фильма остался в восторге. Фильм о гении, которому чуждо чувство самосохранения, отбитое постоянной охраной и изолированностью от внешнего мира. Фильм о том, что если ты и гений, то все равно можешь задаваться глупейшими вопросами уровня 5-летнего ребенка. Диалоги классные, особенно когда он общается с женой ✊
Финал - выше всех похвал. ❗️
Пойду еще раз. 10/10, но повторюсь, сугубо индивидуальная оценка.
8/10
Очень много было чистого актера. Это противно.
Я соскучилась по удовольствию от совершенно особенного, кроннеберговского, сочетания интеллектуального беспредела с погружением в свет и цвет, с медленно ввинчивающимся в сознание ощущением сопереживаемого кошмара. Такое несколько мазохистское, надо сказать, удовольствие.
Впечатление от Паттинсона двойственное. Он, по-моему, не понял, что должен играть, но хорошо изобразил то, что ему велели.
Много мыслей и эмоций от фильма, и это приятно.
Для кого кино? Для людей, однако.
Сложным фильм не показался. Непросто, наверное, встать на место Эрика, он как персонаж малоприятен, и поток информации в фильме несется с крейсерской скоростью. У меня мозги словно звенели ✊
Но когда с этим потоком сливаешься и пробуешь понять то, что мог чувствовать Эрик, вот тут-то и накрывает... Это не сложно.
И как роскошно и вкусно показана библиотека, в которой любила сиживать женушка главгероя...
"Я видел фильм в Каннах, он мне нравится (разговор, право, не о качестве работы Кроненберга - которая, разумеется, на любителя). Я читал первоисточник, в оригинале - и, несмотря на довольно приблизительное знание английского, все понял. Мне не было скучно ни читать, ни смотреть фильм. Я написал о нем 3 (три!) хвалебные рецензии.
Но дубляж, осуществленный компанией "Топ-Фильм" сделал невозможное: заставил меня возненавидеть то, что я видел на экране, и особенно то, что слышал. Это было не просто плохо или непонятно. Это было мучительно. Невыносимо. Ни за что, ни под каким видом не смотрите это в дубляже. Не послушаетесь - вам же хуже. Мы покинули зал минуте на сороковой - кажется, предпоследние. Все остальные разошлись еще раньше.
Чума на ваши головы, дорогие прокатчики."
Надо сказать, что мне фильм понравился и в таком переводе, хотя вполне вероятно что при правильном "translate" получила бы больше кайфа от просмотра.
С одной стороны, простая история, ничего сложного и непонятного для меня не было.
"Космополис" без всякого иносказания показывает наш безумный, безумный мир. Идеи на молекулы отнюдь не распадаются, цельное полотно - едкая, прожигающая насквозь сатира на современное общество.
Но с другой стороны, Д.К. был бы не Д.К, если бы не уложил суть фильма в несколько слоев. В одном дне представлен весь жизненный путь.Герой проходит своего рода квест, по ходу которого встречает не просто людей, а своего рода "архетипы". Как тут не вспомнить "Мертвеца" Джармуша. А открытый финал фильма как аналогия с человеческой жизнью, никто не знает, чем она закончится.
Пожалуй, немного не хватило безумия со времен "Обеда нагишом", но в целом очень достойно. Мне вообще импонирует, что Кроненбергу по большому счету наплевать на чужое мнение о нем и его фильмах, в процессе творчества он слушает только себя и делает, то что считает нужным, не собираясь ничего никому объяснять. Категорически не согласна с заявлениями о том, что Кроненберг болен, он здоровее и адекватнее многих так называемых "реалистов".
Возвращаясь к фильму, хочется отметить замечательную картинку, суперские планы, различные фишечки, которые тщательно продуманы, отдельно порадовали "Нэнси Бабич" и "тортометатель".
А впечатление от фильма нисколько не удручающее, наоборот, бодрячок такой словила.
8/10
Насколько я поняла, речь всё-таки идет о переводе, но и от дубляжа Долин не в восторге.
Опять цитата: "Главное - там очень литературный и сложный текст, с двусмысленностями в каждой почти фразе. Теперь представьте, что его загнали в гуглтранслейт, а потом обрезали концы фраз там, где получилось длиннее, чем нужно - и дали первым попавшимся актерам наговорить. Прежде всего, вообще ничего не понятно. А если что-то мелькнет, то кажется, что более претенциозной по*бени ты не видел в жизни, а Дэвид сошел с ума."
Тут инфа дается еще в сравнении с "Космополисом" Делилло в переводе Максима Немцова, поскольку книгу не читала, свое мнение на данный счет выразить сложно, просто решила донести мнение уважаемого мной человека.
Меня лично киношный перевод вполне устроил, но после долинской рецензии возникло желание прочитать книгу, чтоб проверить, вдруг чего ускользнуло из сути.
Ну, я не настолько дружна с английским к сожалению. ✊ Меня бы порадовала недублированная копия плюс качественные субтитры.)
Цитата (peacefrog, 01/08/2012 - 17:15:13):Набор слов без видимого смысла. Но это так и задумано Кроненбергом.
Согласна✊ Вообще, у меня во время просмотра возникла параллель с пьесами Беккета, Ионеско, такой "театр абсурда", но при этом очень реалистичный, отражающий действительность.
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