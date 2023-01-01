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Потомки Потомки
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The Descendants Потомки 2011 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Потомки

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Прорыв года
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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