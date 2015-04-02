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Отзывы о фильме «Потомки»
The Descendants
Потомки
2011 / США
Трейлер
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Клуни вчера получил золотой снитч за роль в Потомках.
Еще сильнее захотелось посмотреть "Стыд" с Фассбендером...
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Шэйлин Вудли в роли Александры очень понравилась. И фильм приятно поразил, пробрало. Может потому, что я как бы ее глазами эту историю увидела. Поплакала даже.
Клуни тоже ничего, серьезная претензия на премию, мне кажется.
Но звезда здесь все равно - Вудли.
Запомнилась фраза, что семья это архипелаг. Все рядом, но каждый сам по себе.
Фильм сильно опускает на землю, чувство несчастья, почти катастрофы в семье передано отлично. Но к финалу появляется ощущение какого-то света впереди, полета.
Как странно устроена жизнь: то, что неподъемным грузом лежит на плечах, может стать и крыльями...
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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АлександрАнатольевич
2 апреля 2015, 12:51
Картиной не рад!!! Для данного фильма присуща только трагичность происходящего... Одним словом это трагедия или драма,слово комедия считаю тут не уместным т.е. фильм для весьма малого круга ценителей!!! Если бы не спутница, то я бы сказал, что зря потратил и время, и деньги!!!!✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Liliyyyya
2 апреля 2015, 12:51
Вообще непонятно почему фильм номинируется на Оскар...Бессмысленный, скучный, абсолютно не зтрагивающий фильм,даже Клуни не спасает..((( Не рекомендую. Потеря времени
2 апреля 2015, 12:51
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Ekaterina Koldaeva
23 мая 2017, 14:48
Оценка
Очень милый фильм о родителях, детях, любви и измене, о том, как правильно разговаривать друг с другом. Фильм понравился искренностью Джорджа Клуни, удивительно, как признанный холостяк мог сыграть такого примерного семьянина и отца двух дочерей.
Хотя сюжет фильма очень прост, смотрится это кино более чем с интересом.
Просто и без затей, но, в то же самое время, как-то трогательно и нежно.
23 мая 2017, 14:48
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Клуни тоже ничего, серьезная претензия на премию, мне кажется.
Но звезда здесь все равно - Вудли.
Запомнилась фраза, что семья это архипелаг. Все рядом, но каждый сам по себе.
Фильм сильно опускает на землю, чувство несчастья, почти катастрофы в семье передано отлично. Но к финалу появляется ощущение какого-то света впереди, полета.
Как странно устроена жизнь: то, что неподъемным грузом лежит на плечах, может стать и крыльями...
10/10
Хотя сюжет фильма очень прост, смотрится это кино более чем с интересом.
Просто и без затей, но, в то же самое время, как-то трогательно и нежно.
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