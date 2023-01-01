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Потомки Потомки
Киноафиша Фильмы Потомки Потомки, 2011: актеры и роли
The Descendants Потомки 2011 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Потомки, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Пэйн Александр Пэйн Alexander Payne
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Шейлин Вудли Шейлин Вудли Shailene Woodley Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Мэттью Лиллард Мэттью Лиллард Matthew Lillard Роберт Форстер Роберт Форстер Robert Forster Мэри Бирдсонг Бо Бриджес Бо Бриджес Beau Bridges
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