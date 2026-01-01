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Постер фильма Кинофестиваль нового чешского кино Czech in
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Кинофестиваль нового чешского кино Czech in

, 2011
Чехия / 18+
Постер фильма Кинофестиваль нового чешского кино Czech in

О фильме

Для программы фестиваля, который проводится впервые, отобраны лучшие современные чешские фильмы. Работы, представленные на фестивале CZECH IN, получили премии Чешской академии кино и телевидения «Чешский лев» в нескольких номинациях и были отмечены на различных международных кинофестивалях и конкурсах. Гостями фестиваля CZECH IN в Москве станут режиссёр Радим Шпачек (фильм «Оковы»), актёр Ондржей Мали (фильм «Оковы») и кинооператор Владимир Смутны (фильм «Куки возвращается»).

Куки возвращается / Kuky se vrací

Чехия 2010, 93 мин. 
Режиссер Ян Сверак 
В ролях: Ондржей Сверак, Зденек Сверак, Иржи Махачек, Петр Чтвртничек 
Любимая игрушка шестилетнего мальчика – медведь по имени Куки. Но у ребенка астма, и старая пыльная шкурка Куки вредна для него, поэтому мама выкидывает игрушку на помойку. Ложась в тот день спать, расстроенный ребенок представляет, как Куки хочет вернуться домой оттуда, где он оказался. А оказался он в волшебном лесу, населенном странными зверями и созданиями, о существовании которых, живя на полке в комнате хозяина, даже не подозревал. В этом сказочном месте Куки нужно победить страшное зло и стать настоящим героем.
Награды и фестивали: 
Международный кинофестиваль в Карловых Варах – специальный приз жюри 
Премия «Чешский лев» - лучшая музыка, лучший монтаж, лучший звук

Оковы / Pouta 

Чехия 2010, 95 мин. 
Режиссер Радим Шпачек 
В ролях: Ондржей Мали, Мартин Фингер, Кристина Фаркашова, Лубош Весели, Лукаш Латинак 
Чехословакия, 1982 год. Тоталитарный режим кажется нерушимым и вечным. Член тайной полиции Антонин живет в состоянии непреходящего глухого гнева и отчаяния. Устав от безнадежности своего существования, он обращает внимание на казалось бы близкий, но на самом деле совершенно недостижимый объект – молодую женщину по имени Клара. Это не любовь, не страсть, это жгучее желание поверить в иллюзию избавления от серости и скуки. Абсурдные попытки Антонина завоевать сердце Клары оборачивают его не только против традиционных врагов режима, но и против собственного народа и против самой системы. Нарушение устава, на которое идет Антонин, - это уже не политический мятеж и не гражданский. Это яростный бунт отчаявшейся личности против всего на свете. 
Награды и фестивали: 
Премия «Чешский лев» - лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая операторская работа, приз критиков за лучший фильм

Роза Кавасаки / Kawasakiho růže

Чехия 2009, 100 мин. 
Режиссер Ян Гржебейк 
В ролях: Ленка Власакова, Милан Микульчик, Мартин Губа, Даниэла Коларжова 
2009 год. Выдающийся ученый и бывший диссидент Павел Йосек должен получить государственную награду за мужество. Но во время съемок телевизионного документального фильма о его жизни всплывают нелицеприятные факты из прошлого Йосека. В начале 70-х годов под давлением тайной полиции он сыграл определенную роль в дискредитации друга, которого впоследствии вынудили покинуть страну. Фильм рассказывает о событиях более, чем тридцатилетней давности, без единого флэшбэка и проливает свет на методы, которые использовала тайная полиция для дискредитации неугодных системе лиц. 
Награды и фестивали: 
Премия «Чешский лев» - лучшая актриса второго плана, лучший актер второго плана 
Берлинский кинофестиваль – участник программы 
Международный кинофестиваль в Эдинбурге – участник программы 
Международный кинофестиваль в Карловых Варах – участник программы 
Международный кинофестиваль в Мельбурне – участник программы 
Международный кинофестиваль в Мар-дель-Плата – участник программы 
Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс – участник программы 
Международный кинофестиваль в Спокане – участник программы

Несвадьбово / Nesvatbov

Чехия/Словакия 2010, 72 мин. 
Режиссер Эрика Гникова 
Документальный 
Маленький словацкий городок медленно вымирает. А живущие в нем одинокие тридцатилетние граждане не стремятся вступать в брак. Однако мэр городка, бывший генерал, не хочет мириться с таким положением дел и твердо намерен решить демографическую проблему. Он уже предлагал денежное вознаграждение за каждого новорожденного. Но эта мера не возымела особого действия. Теперь у неугомонного мэра новый план. Он решает организовать общую вечеринку для всех неженатых и незамужних жителей близлежащих городков и деревень. 
Награды и фестивали: 
Берлинский кинофестиваль – приз читателей газеты Der Tagesspiegel 
Международный фестиваль документального кино Йиглава – участник программы 
Кинофестиваль Crossing Europe – участник программыКинофестиваль goEAST – участник программы 
Кинофестиваль BAFICI – участник программыКинофестиваль HotDocs – участник программы

Отчаянные / Zoufalci

Чехия 2009, 97 мин. 
Режиссер Йитка Рудолфова 
В ролях: Симона Бабчакова, Дагмар Благова, Михал Керн, Вацлав Неужил, Зузана Онуфракова, Ярослав Плесл 
Тридцатилетние Линда, Радим, Тонда, Отакар, Дагмара и Сильвие – давние приятели. Они познакомились подростками на родине в небольшом городке, но с тех пор все переехали в Прагу. Им пока так и не удалось воплотить в жизнь детские мечты о безоблачном будущем, и друзья, каждый по-своему, начинают чувствовать разочарование. Когда-то давно всем им хотелось купить общую ферму, жить всем вместе и, что самое главное, наслаждаться жизнью. Теперь им приходится пересматривать восторженное детское желание и трезво оценивать реальные возможности осуществления этого плана.

Протектор / Protektor

Чехия/ Германия 2009, 100 мин.
Режиссер Марек Найбрт 
В ролях: Марек Даниэл, Яна Плодкова 
1938 год. Красавица Гана добивается первых успехов в кино, ее осаждают поклонники, нет отбоя от новых предложений сниматься. Муж Ганы, радиожурналист Эмиль, ревнует к ее успеху. Но все меняет немецкая оккупация. Еврейское происхождение превращает Гану из звезды в отбросы общества. Эмиль же, напротив, восходит все выше по лестнице успеха и становится самым известным голосом Рейха на радио. Он использует свое положение, чтобы защитить Гану. Однако за одним компромиссом с оккупантами следует другой, и отношения с Ганой становятся все хуже и хуже. Однажды утром, опаздывая на работу, Эмиль хватает брошенный на улице велосипед. Последствия этого поступка оказываются для звезды радио роковыми. Совершено покушение на высокопоставленного немецкого военного, и один из подозреваемых скрылся именно на велосипеде. 
Награды и фестивали: 
Премия «Чешский лев» - лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучший монтаж, лучшая женская роль, лучшая музыка 
Международный кинофестиваль в Денвере – награда Кшиштофа Кеслевски

Детали фильма

Страна Чехия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011

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