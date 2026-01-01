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Программа короткометражного кино Жить? Легко!

, 2011
короткометражный / 18+

О фильме

У каждого человека своя судьба, своя дорога и своя дольче вита. Но вот если дороги имеют разные направления – один идет на север, а другой в магазин, то вот дольче  виту все почему – то представляют одинаково в виде истукана в одной руке, у которого, амур с остро заточенными стрелами, а в другой плотно набитый купюрами бумажник. Попробуйте на сладкую жизнь посмотреть другими глазами.

1.«The Poet» 2009, 4,5 минуты. Режиссер Екатерина Морозова.
Воздушный гимнаст Александр Шабанов.
Стихотворение: Дмитрий Воденников.
Музыка Иван Марковский.

2. «Знаешь, мама» 2007, 20 минут. Режиссер Георгий Даниелянц.
Производство Санкт - Петербургский государственный университет кино и телевидения.
Призы и награды:
2008 Приз «Киноглаз» - лучший короткометражный фильм – «Фестиваль Фестивалей 2008», Санкт – Петербург.
2008 Лучший фильм – «Shortmetr production».
2008 Приз «ЗОЛОТАЯ РАМА» - 8-й Международный фестиваль короткометражного кино «Невиданное Кино», Таллин, Эстония.

 3. «Рыжая и снег» 2007, 51 минута. Режиссер Амет Магомедов
Один день из жизни студентов театрального училища. Лирическая комедия.
Производство MozgaRu studio.
Призы и награды:
2007 Первое место в номинации «Лучший игровой фильм» конкурса студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»
2007 Диплом конкурса «Кино без кинопленки» фестиваля «Киношок»
2008 Приз зрительских симпатий фестиваля «5 Московская премьера»
2008 Первый приз 4 Международного кинофестиваля «Новое кино. 21век»
2008 Приз зрительских симпатий от компании «Другое кино» на фестивале «Кинотеатр.DOC»
2008 Приз имени Сергея Добротворского от журнала «Сеанс»
Диплом и приз от Torrents.ru «Выбор Торрентс»

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2011

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