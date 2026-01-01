У каждого человека своя судьба, своя дорога и своя дольче вита. Но вот если дороги имеют разные направления – один идет на север, а другой в магазин, то вот дольче виту все почему – то представляют одинаково в виде истукана в одной руке, у которого, амур с остро заточенными стрелами, а в другой плотно набитый купюрами бумажник. Попробуйте на сладкую жизнь посмотреть другими глазами.

1.«The Poet» 2009, 4,5 минуты. Режиссер Екатерина Морозова.

Воздушный гимнаст Александр Шабанов.

Стихотворение: Дмитрий Воденников.

Музыка Иван Марковский.

2. «Знаешь, мама» 2007, 20 минут. Режиссер Георгий Даниелянц.

Производство Санкт - Петербургский государственный университет кино и телевидения.

Призы и награды:

2008 Приз «Киноглаз» - лучший короткометражный фильм – «Фестиваль Фестивалей 2008», Санкт – Петербург.

2008 Лучший фильм – «Shortmetr production».

2008 Приз «ЗОЛОТАЯ РАМА» - 8-й Международный фестиваль короткометражного кино «Невиданное Кино», Таллин, Эстония.

3. «Рыжая и снег» 2007, 51 минута. Режиссер Амет Магомедов

Один день из жизни студентов театрального училища. Лирическая комедия.

Производство MozgaRu studio.

Призы и награды:

2007 Первое место в номинации «Лучший игровой фильм» конкурса студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна»

2007 Диплом конкурса «Кино без кинопленки» фестиваля «Киношок»

2008 Приз зрительских симпатий фестиваля «5 Московская премьера»

2008 Первый приз 4 Международного кинофестиваля «Новое кино. 21век»

2008 Приз зрительских симпатий от компании «Другое кино» на фестивале «Кинотеатр.DOC»

2008 Приз имени Сергея Добротворского от журнала «Сеанс»

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