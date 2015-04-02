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Джек - покоритель великанов Джек - покоритель великанов
Киноафиша Фильмы Джек - покоритель великанов Отзывы о фильме «Джек - покоритель великанов»
Jack the Giant Slayer Джек - покоритель великанов 2013 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Джек - покоритель великанов»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Английская сказка про Джека и бобовый стебель проходит в кино через всё более специфические трансформации. Не успел еще Кот в сапогах как следует очухаться после экстремального пополнения городских золотовалютных резервов на вершине злополучного растения, как на вышеупомянутое растение уже взгромоздился Брайан Сингер. В опусе, название которого дословно переводится как «Джек-гигантобойца», магический стебель ведет в целый небесный мир, населяемый близкими родственниками циклопов из…

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Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Бодренькая сказочка с хорошей картинкой и интересным сюжетом.

Первые пол часа тоска правда но потом движуха нон стопом до конца.

3д что то не особо впечатлило можно и в 2д посмотреть было ни чего бы не потерял.

К минусам бы ещё отнёс игру Николаса Холта,этакий мужской вариант Кристен Стюарт весь фильм одно и тоже выражение лица.Я думал что в фильме тепло наших тел он это делает по сценарию,ан нет парнишка и правда слегка деревянный.



8/10 Всё таки приятно окунутся в сказочную атмосферу,с отличными пейзажами,прямо средиземье какое то.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
limonchik 2 апреля 2015, 12:51
"Джек - покоритель великанов" оправдывает каждый потраченный на его съемки цент. Зря его, конечно, пустили после "Волшебника из страны Оз". Мало того, что Оз перетянул на себя кассу, так еще создал негативное и отпугивающее впечатление от крупнобюджетных волшебных сказок, как например для меня или для многих моих знакомых.



А так, фильм великолепный,насыщен действиями. Ни разу не захотела посмотреть на часы. Смотрите, не пожалеете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм вполне хороший , очень интересное начало. Но в 3D не ходите. Смотреть там в в 3D нечего =)



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
В начале фильма кажется, что этого ещё не было и сюжет будет оригинальным, хотя история про Джека и бобы уже использовалась в фильмах. Но постепенно узнаёшь в сюжете кое-что из "Хоббита", "Хроник Риддика." 2части про некромонгеров, а в главном персонаже великанов - персонажа, взятого из первого "Вспомнить всё" и скрещенного с Голлумом из "Властелина колец". Но эти заимствования не портят общего впечатления от фильма и сюжет с заданными первоначально проблемами справляется. Сцена развязки фильма повторяет сцену из самого начала. Фильм конечно простенький по сюжетным ходам, но посмотреть вполне можно, а вот 3D что-то не впечатлило. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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