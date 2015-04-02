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Английская сказка про Джека и бобовый стебель проходит в кино через всё более специфические трансформации. Не успел еще Кот в сапогах как следует очухаться после экстремального пополнения городских золотовалютных резервов на вершине злополучного растения, как на вышеупомянутое растение уже взгромоздился Брайан Сингер. В опусе, название которого дословно переводится как «Джек-гигантобойца», магический стебель ведет в целый небесный мир, населяемый близкими родственниками циклопов из…