Английская сказка про Джека и бобовый стебель проходит в кино через всё более специфические трансформации. Не успел еще Кот в сапогах как следует очухаться после экстремального пополнения городских золотовалютных резервов на вершине злополучного растения, как на вышеупомянутое растение уже взгромоздился Брайан Сингер. В опусе, название которого дословно переводится как «Джек-гигантобойца», магический стебель ведет в целый небесный мир, населяемый близкими родственниками циклопов из…
Первые пол часа тоска правда но потом движуха нон стопом до конца.
3д что то не особо впечатлило можно и в 2д посмотреть было ни чего бы не потерял.
К минусам бы ещё отнёс игру Николаса Холта,этакий мужской вариант Кристен Стюарт весь фильм одно и тоже выражение лица.Я думал что в фильме тепло наших тел он это делает по сценарию,ан нет парнишка и правда слегка деревянный.
8/10 Всё таки приятно окунутся в сказочную атмосферу,с отличными пейзажами,прямо средиземье какое то.
А так, фильм великолепный,насыщен действиями. Ни разу не захотела посмотреть на часы. Смотрите, не пожалеете.
8/10
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