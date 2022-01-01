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Призрак и миссис Мьюр
Призрак и миссис Мьюр, 1947: актеры и роли
The Ghost and Mrs. Muir
Призрак и миссис Мьюр
1947 / США
7.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Призрак и миссис Мьюр, 1947: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Лео Манкевич
Joseph L. Mankiewicz
В ролях
Джин Тирни
Gene Tierney
Рекс Харрисон
Rex Harrison
Джордж Сандерс
Doug Sanders
Эдна Бест
Edna Best
Ванесса Браун
Vanessa Brown
Анна Ли
Anna Lee
Роберт Кут
Натали Вуд
Natalie Wood
Изобел Элсом
Isobel Elsom
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