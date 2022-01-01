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Кандидат от Манчжурии Кандидат от Манчжурии
Киноафиша Фильмы Кандидат от Манчжурии Кандидат от Манчжурии, 1962: актеры и роли
The Manchurian Candidate Кандидат от Манчжурии 1962 / США
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Кандидат от Манчжурии, 1962: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Франкенхаймер John Frankenheimer
В ролях
Фрэнк Синатра Фрэнк Синатра Frank Sinatra Лоуренс Харви Laurence Harvey Джанет Ли Джанет Ли Janet Leigh Анджела Лэнсбери Анджела Лэнсбери Angela Lansbury Генри Сильва Henry Silva Джеймс Грегори
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