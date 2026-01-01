Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Приятель Джои

Награды и номинации фильма Приятель Джои 1957

Оскар 1958 Оскар 1958
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1958 Золотой глобус 1958
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
