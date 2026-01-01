Оповещения от Киноафиши
Боб и Кэрол, Тед и Элис
Награды и номинации фильма Боб и Кэрол, Тед и Элис
Награды и номинации фильма Боб и Кэрол, Тед и Элис 1969
Оскар 1970
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Screenplay
Номинант
