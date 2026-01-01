Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Колокола Святой Марии

Награды и номинации фильма Колокола Святой Марии 1945

Оскар 1946 Оскар 1946
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1946 Золотой глобус 1946
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1946 Венецианский кинофестиваль 1946
Best Feature Film
Номинант
