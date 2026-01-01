Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Колокола Святой Марии
Награды и номинации фильма Колокола Святой Марии
Награды и номинации фильма Колокола Святой Марии 1945
Оскар 1946
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1946
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1946
Best Feature Film
Номинант
