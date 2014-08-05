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Фильмография
Мэрилин Бёрнс
Marilyn Burns
Киноафиша
Персоны
Мэрилин Бёрнс
Мэрилин Бёрнс
Marilyn Burns
Дата рождения
7 мая 1949
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
5 августа 2014
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.0
Техасская резня бензопилой
(1974)
5.5
Любя Молли
(1974)
Фильмография Мэрилин Бёрнс
5.5
Любя Молли
Lovin' Molly
драма, мелодрама
1974, США
7
Техасская резня бензопилой
The Texas Chain Saw Massacre
ужасы, триллер, детектив
1974, США
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