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Мэрилин Бёрнс Marilyn Burns
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Мэрилин Бёрнс

Marilyn Burns

Дата рождения
7 мая 1949
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
5 августа 2014
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Техасская резня бензопилой 7.0
Техасская резня бензопилой (1974)
Любя Молли 5.5
Любя Молли (1974)

Фильмография Мэрилин Бёрнс

Любя Молли 5.5
Любя Молли Lovin' Molly
драма, мелодрама 1974, США
Техасская резня бензопилой 7
Техасская резня бензопилой The Texas Chain Saw Massacre
ужасы, триллер, детектив 1974, США
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