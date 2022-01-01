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Отец невесты Отец невесты
Киноафиша Фильмы Отец невесты Отец невесты, 1950: актеры и роли
Father of the Bride Отец невесты 1950 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отец невесты, 1950: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Винсент Миннелли Винсент Миннелли Vincente Minnelli
В ролях
Спенсер Трэйси Спенсер Трэйси Spencer Tracy Джоан Беннетт Joan Bennett Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor Дон Тейлор Don Taylor Билли Бурк Морони Олсен Moroni Olsen
Одна
Одна
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Главная роль
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Забытое чудо
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