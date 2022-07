1 Fly Like an Eagle Seal / Steve Miller 4:14

2 The Winner Coolio / Curtis Mayfield 4:01

3 Space Jam Quad City DJ's 5:05

4 I Believe I Can Fly R. Kelly 5:21

5 Hit 'Em High (The Monstars' Anthem) B-Real, Busta Rhymes, Coolio, LL Cool J, Method Man / Trevor Smith 4:16

6 I Found My Smile Again D'Angelo / D' Angelo 6:13

7 For You I Will Monica / Diane Warren 4:55

8 Upside Down ('Round-N-'Round) Salt-N-Pepa 4:14

9 Givin' U All That I've Got Robin S. 4:02

10 Basketball Jones Barry White, Крис Рок / Thomas Chong 5:37

11 I Turn to You All-4-One / Diane Warren 4:52

12 All of My Days (feat. Changing Faces & Jay-Z) R. Kelly 3:59

13 That's the Way (I Like It) [feat. Biz Markie] Spin Doctors / Richard Finch 3:47