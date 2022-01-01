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Дневники из Полла Дневники из Полла
Киноафиша Фильмы Дневники из Полла Дневники из Полла, 2010: актеры и роли
Poll Дневники из Полла 2010 / Германия / Эстония / Австрия
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Дневники из Полла, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Краус Chris Kraus
В ролях
Паула Бир Паула Бир Paula Beer Эдгар Зельге Edgar Selge Тамбет Туйск Жанетт Хайн Jeanette Hain Ричи Мюллер Энно Требс Евгений Ситохин Yevgeni Sitokhin Сьюзи Стач Эрвин Штайнхауэр Erwin Steinhauer
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