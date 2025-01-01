Меню
Киноафиша Фильмы Классовые отношения Награды и номинации фильма Классовые отношения

Награды и номинации фильма Классовые отношения 1984

Берлинале 1984 Берлинале 1984
Поощрительная премия
Победитель
Поощрительная премия
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
 Золотой берлинский медведь
Номинант
