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Край Света
Отзывы о фильме «Край Света»
Finisterrae
Край Света
2010 / Испания
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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khaos11
2 апреля 2015, 12:51
Классное описание от Киноафиши. Где только выкопали такое? Не иначе обпились. )
2 апреля 2015, 12:51
0
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kznice
2 апреля 2015, 12:51
Дорогие друзья, те кто собирается идти на этот фильм - ДАЖЕ НЕ ВЗДУМАЙТЕ.
Это просто треш. Ожидал от фильма динамики как "Типа в крутых легавых", полностью был разочарован. Это 1 бал из десяти. Задумка сюжета прикольная она и зацепила по ходу просмотра трйлера, пару друзей решили напиться, какие их приключения будут ждать их по пьяни, с кем не бывало то. Но по ходу фильма понимаешь, что диалоги писались на салфетке в туалете. В фильме юмора просто нет, забудьте про него, то что в трейлере - вот весь юмор. Автор пытался в фильме про пьян раскрыть глубокую философию житейских проблем да это просто бред, зритель шел на него не из-за этой фигни.
Я не ожидал от фильма большого бюджета, да его там просто нет.
Не ведитесь на трейлер, фильм ни о чем, просто пустышка, не годится даже для домашнего просмотра, и высосанная игра из пальца главных актеров не спасает.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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onegion
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный, хорошо, что на отзыв не повелся и сам пошел. То, что написал kznice - ну, я не знаю, что он ждал, наверно, "Аватара". Все в духе старых серий - замечу, те тоже не были комедиями, где смеялись над голой ж-ой, наверно, поэтому, юмор тут не для всех. Бюджет у картины явно больше. Претензии только к большому количеству драк и экшена и то у жены).
2 апреля 2015, 12:51
0
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kznice
2 апреля 2015, 12:51
Ребят, какой там юмор в стиле предыдущих фильмов?
Пересмотрите "Плохих парней" сколько там было офигенных моментов то.
-Как рука? Почти гнется
С гусем коры какие. Там шуток было море.
Весь фильм в интриге держал. Постоянно действие было. Реально пародийная комедия была. Что шон из мертвых, что плохие парни. И именно английский юмор. Тонкий где додумать чуток надо.
А тут 30 минут повествования в самом начале просто ни о чем.
Да хоть концовка фильма когда главные герои разговаривали со "светом"..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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skriv
2 апреля 2015, 12:51
Я такого говнища от Пегга не ожидал. Идите пересмотрите ещё раз предыдущие фильмы Райта, кто думает, что это в старом стиле снято. Какой юмор?Один из эпичных фейлов например - Девка с каменным лицом произносит:"Хочу чтобы ты был во мне". И мужик с улыбкой херачит её насквозь рукой... Какой тут юмор может быть? Кучка дебилов шатается по городу попутно, отрывая бошки каким то клонам и бухая в барах. В предыдущих частях была интрига до конца, тут - тут нет ни хрена. Они тупо бухают несмотря на...а правильно, на что тут смотреть, ваще же ничерта не происходит, только треп и взрыв в конце. Вертолета не хватает))
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Славное кино, понравилось.
Запрягает не спеша, с чувством, дает присмотреться к героям, какбэ влиться в компанию.
А когда в каком там баре? во втором, кажется, в туалете, когда "стенка на стенку", и еще перед дракой один из синекровных лягнул сушилку, и та загудела - тут я вообще успокоилась и дальше просто ловила кайф. Потому что сценарий - песня рисовальная. Полтора минуса набралось у меня, но это чисто субъективное. Первый это женщина по имени Розамунд Пайк (не вижу в ней ничего). Второй - излишне экзальтированный Пегг. Впечатление такое, что у него назавтра уколы ботокса назначены, и он решил напоследок вволю наиграться всеми лицевыми мышцами.
Зато Фрост оторвался по полной, очень круто.
8,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Это просто треш. Ожидал от фильма динамики как "Типа в крутых легавых", полностью был разочарован. Это 1 бал из десяти. Задумка сюжета прикольная она и зацепила по ходу просмотра трйлера, пару друзей решили напиться, какие их приключения будут ждать их по пьяни, с кем не бывало то. Но по ходу фильма понимаешь, что диалоги писались на салфетке в туалете. В фильме юмора просто нет, забудьте про него, то что в трейлере - вот весь юмор. Автор пытался в фильме про пьян раскрыть глубокую философию житейских проблем да это просто бред, зритель шел на него не из-за этой фигни.
Я не ожидал от фильма большого бюджета, да его там просто нет.
Не ведитесь на трейлер, фильм ни о чем, просто пустышка, не годится даже для домашнего просмотра, и высосанная игра из пальца главных актеров не спасает.
Пересмотрите "Плохих парней" сколько там было офигенных моментов то.
-Как рука? Почти гнется
С гусем коры какие. Там шуток было море.
Весь фильм в интриге держал. Постоянно действие было. Реально пародийная комедия была. Что шон из мертвых, что плохие парни. И именно английский юмор. Тонкий где додумать чуток надо.
А тут 30 минут повествования в самом начале просто ни о чем.
Да хоть концовка фильма когда главные герои разговаривали со "светом"..
Запрягает не спеша, с чувством, дает присмотреться к героям, какбэ влиться в компанию.
А когда в каком там баре? во втором, кажется, в туалете, когда "стенка на стенку", и еще перед дракой один из синекровных лягнул сушилку, и та загудела - тут я вообще успокоилась и дальше просто ловила кайф. Потому что сценарий - песня рисовальная. Полтора минуса набралось у меня, но это чисто субъективное. Первый это женщина по имени Розамунд Пайк (не вижу в ней ничего). Второй - излишне экзальтированный Пегг. Впечатление такое, что у него назавтра уколы ботокса назначены, и он решил напоследок вволю наиграться всеми лицевыми мышцами.
Зато Фрост оторвался по полной, очень круто.
8,5/10
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